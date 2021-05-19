Резервистов в ЛНР привлекут к тренировкам сил гражданской защиты

С 17 по 22 мая в ЛНР пройдут комплексные плановые тренировки органов управления и сил гражданской защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 по 22 мая в Луганской Народной Республике пройдут комплексные плановые тренировки органов управления и сил гражданской защиты, которые проведут совместно с ДНР. К мероприятиям привлекут и резервистов, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Учитывая степень опасности проведения украинскими подразделениями террористических актов в отношении жителей Республики, командование Народной милиции приняло решение привлечь граждан, пребывающих в запасе и приписанных в состав резервных формирований, к проведению тренировок не только по военно-учетным специальностям, но и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, - рассказали в оборонном ведомстве.

Пресс-офицер уточнил, что во время комплексных тренировок резервистов будут учить эвакуировать людей из района чрезвычайной ситуации, а также обеспечивать работу полевых госпиталей и пунктов временного размещения жителей.

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