В Макеевке на шахте «Холодная балка» заряжают новую лаву

Шахта «Холодная Балка» входит в структуру одного из крупных угольных объединений Республики - «Макеевуголь». Фото: сайт Минугля ДНР

На шахте «Холодная Балка» города Макеевка началась подготовка к запуску новой лавы. Ее запасы составляют более 400 000 тонн «черного золота». Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- Коллектив филиала «Шахта «Холодная Балка» ведет подготовку 4-ой восточной лавы пласта h10в. Горняки планируют ввести ее в эксплуатацию уже в июне этого года, - рассказали в профильном ведомстве.

Предполагается, что очистной забой будет длиной 300 метров, выемочный столб - 710 метров, мощность угольного пласта составит 1,07 метра.

Уточняется, что запасы новой лавы специалисты оценивают в 403 000 тонн угля. Выработку оснастят механизированной крепью 1КД-80, скребковым конвейером СП-251 и очистным комбайном УКД200/250.

Это уже четвертая по счету лава, которую ввели в работу на шахтах ДНР в этом году.

Читайте также

В Макеевке третья по счету школа получила электронную пропускную систему

Теперь ученики могут войти и выйти из школы только по пластиковому пропуску (подробнее)