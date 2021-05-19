Резервный фонд ДНР перешел в подчинение Правительству

Резервный фонд создали в Республике в 2015 году на основе активов Госрезерва Украины в Донецкой области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решением министерства экономического развития ДНР государственный резервный фонд теперь будет напрямую подчиняться Правительству. Соответствующий указ подписал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Передать государственный резервный фонд ДНР в подчинение Правительству Республики, - говорится в тексте документа.

Согласно указу, в ближайшее время будет представлено Положение о фонде. Кроме того, определят предельную численность его служащих и фонд оплаты труда, а также назначат нового руководителя.

Указ вступил в силу со дня подписания его Главой ДНР - 18 мая 2021 года.

Напомним, государственный резервный фонд в Республике создали в 2015 году. Он был сформирован на основе активов Госрезерва Украины в Донецкой области. В то время фонд получил остатки зерна, хранящиеся на элеваторах ПАО «Аграрный Фонд».

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