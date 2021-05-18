19 мая в Донецке будет сильный дождь, + 20 градусов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецке и Донецкой Народной Республике 19 мая будет переменная облачность. Сильный дождь.
По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +18 до +19 градусов.
В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.
В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса - огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.
По прогнозам синоптиков, 20 мая в Донецке и ДНР ожидается дождь, +22 градуса.
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