19 мая в Донецке будет сильный дождь, + 20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке и Донецкой Народной Республике 19 мая будет переменная облачность. Сильный дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +18 до +19 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса - огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

По прогнозам синоптиков, 20 мая в Донецке и ДНР ожидается дождь, +22 градуса.

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