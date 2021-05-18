На День защиты детей «Донбасс Опера» покажет премьеру мюзикла «Алиса в стране чудес»

«Донбасс Опера» покажет премьеру мюзикла «Алиса в стране чудес». Фото: «Донбасс Опера»
1 июня Донецкий театр оперы и балета имени Соловьяненко впервые представит на своей сцене мюзикл-фэнтэзи «Алиса в стране чудес» российского композитора Владимира Баскина.
- Спектакль полон незаурядными событиями, дивными приключениями и чудными героями, поражающими воображение. Помимо этого, привлекают языковые особенности, игра слов героев, где используются абсолютно новые, выдуманные, но всем понятные фразы, - рассказали в «Донбасс Опере».
Организаторы подготовили красочные декорации и оригинальные костюмы по эскизам петербуржской художницы Алены Бабенко. В мюзикле задействованы артисты балета, миманса и учащиеся школы хореографического мастерства Вадима Писарева.
После премьеры мюзикл «Алиса в стране чудес» можно будет увидеть 6 и 27 июня.
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