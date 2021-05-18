В школах ДНР последний звонок прозвучит 28 мая Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Школьники Донецкой Народной Республики отправятся на летние каникулы 31 мая. Последний звонок для них прозвучит 28 мая. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Школьные линейки пройдут в традиционном очном формате. А это означает, что их посетить смогут и родители. Главное условие – соблюдение мер предосторожности. Защитные маски и соблюдение дистанции никто не отменял.

В школах ДНР последний звонок прозвучит 28 мая Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как сообщалось ранее, в этом году в Республике 36 тысяч школьников будут посещать пришкольные лагеря. Они начнут работать с 31 мая.

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