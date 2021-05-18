В Донбассе из мест хранения запрещенной техники ВСУ «пропало» 66 единиц. Фото: штаб ООС

66 единиц техники ВСУ не досчитались наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в местах хранения отведенного тяжелого вооружения за неделю. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Международными наблюдателями при осмотре мест хранения запрещенного вооружения за неделю отмечено отсутствие 66 единиц различного вооружения, из которых 33 танка Т-64 и Т-72, 12 буксируемых минометов 2Б9 «Василек», 10 минометов «Поднос» и «Сани», а также две противотанковые пушки Д-48 калибра 85 миллиметров, - говорится в сообщении.

Согласно Минским соглашениям, все тяжелое вооруженное должно быть отведено на километры от линии соприкосновения. И если со стороны ДНР ОБСЕ в этом плане не фиксирует нарушений, то Киев то и дело этим «грешит».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев блокирует обмен пленными с республиками Донбасса

Украина по-прежнему уклоняется от выполнения своих обязательств по процессуальной «очистке» ранее удерживаемых (подробнее)