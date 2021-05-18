Ольга Кобцева: Киев готов амнистировать лишь отбывавших наказание на Украине

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева. Фото: ЛИЦ

Украинские власти готовы провести процессуальную «очистку» лишь тех, кто отбывал наказание на украинской территории. Об этом сегодня по итогам заседания Контактной группы заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Как сообщалось ранее, украинская сторона с прошлого года полностью заблокировала вопрос процессуальной очистки удерживаемых для их дальнейшего освобождения.

- Мы прослушали многообещающие заявления представителя Киева Третьяковой о том, как они разрабатывают нормативно-правовую базу, как она, будучи депутатом, проявила инициативу о внесении изменения в положение об амнистии. Но ключевой фразой сегодня прозвучало, что лица, которые могут быть помилованы, это те, кто начал отбывать наказание на территории, подконтрольной правительству Украины. А лица, которые участвовали в обмене, это наказание не отбывали, - рассказала Ольга Кобцева.

Между тем, договоренность по освобождению людей в декабре 2019 года и апреле 2020 года заключалась в том, чтобы лица, участвующие в обмене, были процессуально очищены, то есть, с них была снята уголовная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев блокирует обмен пленными с республиками Донбасса

Украина по-прежнему уклоняется от выполнения своих обязательств по процессуальной «очистке» ранее удерживаемых (подробнее)