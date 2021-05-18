Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 165 человек. Фото: Андрей Рыбалка

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 165 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 17 мая проведено 487 исследований, из них выявлено 108 случаев заболевания и у 57 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 3289 пациентов, выписаны – 29 896 человек, летальных случаев – 2676.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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