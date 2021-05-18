19 и 20 мая в Макеевке, Иловайске и Пантелеймоновке не будет воды

Макеевская фильтровальная станция будет остановлена. Фото: Минстрой ДНР

19 и 20 мая в Макеевке, Иловайске и Пантелеймоновке будет прекращена централизованная подача воды. Об этом сообщил начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Сергей Иванов.

- Централизованная подача воды будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ на Макеевской фильтровальной станции и объектах водопроводно-канализационного хозяйства для их подготовки к работе в летний период. Также до 75 процентов будет сокращена подача воды на Харцыск. Проведение работ запланировано с 00.00 часов 19 мая и ориентировочно до 19.00 20 мая. На этот период Макеевская фильтровальная станция будет остановлена, и подача воды на станцию из источников водоснабжения осуществляться не будет, - рассказал Сергей Иванов.

О возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно.

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