19 мая в Донецке начнут хлорировать воду

Хлорирование продлится два дня Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

19 мая в Донецке начнутся мероприятия по обеззараживанию водопроводных сетей и сооружений с использованием хлора. Об этом сообщил начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Сергей Иванов.

- В Донецке с 10.00 19 мая до 20.00 20 мая будет производиться плановая процедура по обеззараживанию водопроводных сетей и сооружений с использованием хлора. В этот период и немного после концентрация хлора в воде существенно увеличивается, в связи с чем такую воду можно использовать только в качестве технической, - рассказал Сергей Иванов.

Жителям и предприятиям нужно запастись водой. Сегодня мероприятия по обеззараживанию водопроводных сетей проводятся без сокращения централизованной подачи воды в Енакиево, Снежном, Торезе, Амвросиевке и Докучаевске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руслан Якубов: Ситуацию с обстрелами украинскими военными территории ДНР можно охарактеризовать как критическую

Руководитель представительства ДНР в СЦКК сделал заявление (подробнее)