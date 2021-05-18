Украинские военные вели огонь из гранатометов по Золотому-5 и Желобку

Украинские военные вели огонь по Золотому-5 и Желобку. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) два раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- ВФУ обстреляли районы Золотого-5 и Желобка, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник вел огонь из гранатометов СПГ и РПГ, стрелкового оружия.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские военные семь раз нарушили перемирие. Гранатометному огню подверглись окрестности Золотого-5, Нижне Лозового и Донецкого. В Золотом-5 поврежден жилой дом.

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