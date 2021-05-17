НМ ДНР: Беспилотник ОБСЕ потерпел крушение после приказа командира 10-й бригады ВСУ

CAMCOPTER S-100 может действовать на высоте свыше 5 километров. Фото СММ ОБСЕ

Действия украинских войск привели к крушению беспилотника мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Константиновки. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

- С целью сокрытия размещения запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки боевики мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ по приказу командира 10-й бригады Вячеслава Котлика подавили сигналы управления БЛА миссии ОБСЕ CAMCOPTER S-100. В результате беспилотник потерпел крушение, — говорится в сообщении.

В НМ ДНР подчеркнули, что подобные действия украинских военных неоднократно фиксировались как разведкой Республики, так и миссией ОБСЕ.

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