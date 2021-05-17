В ДНР предупредили о сбоях в мобильной связи

Мобильная связь в Донецке и ДНР может «зависнуть» Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В пресс-службе Министерстве связи ДНР предупредили о возможных сбоях мобильной связи. Это связано с ухудшением погоды сегодня вечером и ночью.

- Гидрометцентр МЧС ДНР предупреждает о том, что в ближайшие 1-2 часа в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается порывистый ветер 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями и обрывами линий связи.

- Просим операторов телекоммуникаций и жителей Республики быть осторожными, - подчеркнули в ведомстве связи.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня ночью и завтра, 18 мая, на территории ДНР ожидаются грозы, которые будут сопровождаться порывами ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Донецке: 18 мая ожидается гроза и до 22 градусов тепла

В Донецке будет дуть южный ветер со скоростью до 9 метров в секунду (подробнее)