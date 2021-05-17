Погода в Донецке: 18 мая ожидается гроза и до 22 градусов тепла

В Донецке будет дождливая погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

18 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность. Местами небольшой дождь и грозы. Температура воздуха утром +14…+16 градусов. Днем – до 22 градусов тепла. Вечером +15…+18 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью от 5 до 7 м/с. Порывами до 9 м/с.

Православная церковь в этот день почитает память мученицы Ирины, жившей во второй половине I века. В народном календаре дата получила название Ирина (Арина) рассадница. Считалось, если погода в этот день часто меняется, то быть теплу летом. Крупные облака начали двигаться с юга на север – ожидай дождя. Дождь идет монотонно с небольшими перерывами во времени – жди плохую погоду. Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето. Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое.

По прогнозам синоптиков 19 мая будет дождливо и нежарко – до +20 градусов днем и +13 градусов ночью.

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