Украинские военные избили сослуживцев в Геевке, из-за пьянства которых попали на передовую

В воспитательных целях в 80-й бригаде заставляют нарушителей рыть окопы в противогазах. Фото: ФБ/80 одшбр

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ избили сослуживцев, из-за пьянства которых в результате незапланированной ротации попали на передовые позиции. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

При проверке личного состава на боевых позициях 80-й бригады были выявлены многочисленные факты пьянства десантников.

- В этой связи командир 2-го батальона подполковник Апостол был вынужден полностью сменить личный состав на одной из позиций в районе села Геевка Станично-Луганского района. Во время незапланированной ротации прибывшие на замену военнослужащие применили физическую силу к нарушителям, – отметил Филипоненко.

В итоге сейчас двое десантников с телесными повреждениями лечатся в лазарете батальона. Остальные шесть нарушителей по приказу комбата «проходят вытрезвительные мероприятия» в подвале штаба батальона.

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