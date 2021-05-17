Бодибилдер Дмитрий Янкин из ДНР взял бронзу на чемпионате Европы

Дмитрий Янкин (слева) стал третьим в категории фитнес мужчины. Фото: vk.com/mmst_dnr_group

Донецкий спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по бодибилдингу (IFBB European Championships) в Испании. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В соревнованиях участвовало около тысячи спортсменов из 40 стран мира, в их числе был наш земляк Дмитрий Янкин. Спортсмен показал отличный результат для первого международного старта в своей карьере, и в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль в категории фитнес мужчины, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в апреле этого года дончанин также занял второе место на Кубке России. Он тренируется под руководством президента Федерации бодибилдинга Донбасса Алексея Демчука, а также Татьяны Сороколет.

Чемпионат проходил с 13 по 16 мая в городе Санта-Сусанна на северо-востоке Испании. Поездка участника из ДНР состоялась при содействии зампредседателя Общественной палаты Екатерины Мартьяновой.

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