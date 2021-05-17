В Макеевке третья по счету школа получила электронную пропускную систему

Пропусками снабдили всех учеников. Фото: Администрация Макеевки

Сегодня, 17 мая, в макеевской школе № 62 в рамках акции «Вежливые дети» заработала электронная пропускная система (ЭПС). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Безопасность наших детей является основополагающей и стоит на первом месте, – отметил на открытии глава администрации Макеевки Сергей Голощапов.

Он подчеркнул, что отныне попасть в учебное заведение возможно только через турникет при наличии специальной пластиковой карты. Пропусками снабдили всех учеников. При входе и выходе ребенка из школы родителей оповестят при помощи СМС. Кроме того, карточка служит электронным кошельком учащихся и позволяет оплатить покупки в школьной столовой.

Торжественное открытие ЭПС началось с минуты молчания в память о жертвах террористического акта в гимназии № 175 в Казани.

Школа № 62 стала третьим по счету учебным заведением в городе, оборудованным ЭПС. До этого система была внедрена в лицее № 1 «Лидер» и лицее № 2 «Престиж».

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