В ДНР прошел первый этап чемпионата по автоспорту «Союз 2021»

В категории «2000 Н» победили Юрий и Андрей Лысенко. Фото: ФАМС ДНР

В воскресенье, 16 мая, в ландшафтном парке «Зуевский» прошел первый этап открытого чемпионата ДНР по автомобильному спорту в дисциплине ралли «Союз 2021». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В соревнования приняли участие 5 команд, всего 17 экипажей. Среди них двукратный чемпион России 2019 года по классическому ралли Евгений Суховенко и спортсмены ЛНР.

В зачете «Абсолютный» первое место завоевали Андрей Балащенко и Евгений Суховенко. На втором месте Юрий и Андрей Лысенко. Третье место заняли Сергей Кузьмин и Владислав Петрас.

В категории «1600 Н» (авто с объемом двигателей до 1,6 л) чемпионами стали Карен и Карина Приумовы. Второе место у Андрея Мосина и Алексея Маслиевича. На третьем месте Сергей Кузьмин и Тарас Харченко.

В «2000 Н» чемпионы Юрий и Андрей Лысенко. Серебряные призеры Сергей Кузьмин и Владислав Петрас. Бронзовыми призерами стали Владимир Негода и Андрей Кабалин.

В общекомандном зачете победу одержала команда GT Racing. На втором месте команда MKZ Sport. Третье место у команды DEP.

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