В Донецке подростки похитили мобильные телефоны у детей, которым предложили поучаствовать в онлайн игре

«Игра» закончилась похищением мобильных телефонов. Фото: МВД ДНР

Сотрудники Ворошиловского райотдела полиции Донецка задержали двоих несовершеннолетних горожан, подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Как установили полицейские, два приятеля под предлогом получения бонусов в онлайн игре и съемки в ролике для YouTube встретились с двумя малолетними ребятами в одном из проходных подъездов. Подростки разыграли спектакль и в итоге скрылись с телефонами детей.

Действия злоумышленников подпадают под п. «а» ч. 2 ст. 173 УК ДНР (грабёж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Тем временем, в полиции призывают родителей уделять должное внимание воспитанию несовершеннолетних. Интересоваться досугом своих детей и знать круг их общения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков в большом интервью «Комсомолке»: о современной истории, воспитании детей и проведении ЕГЭ

Руководитель образовательного ведомства подвел итоги года в школах и рассказал о нововведениях и планах (подробнее)