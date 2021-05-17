Денис Пушилин: Подвиги Мамиева в Донбассе будут помнить всегда

Мамиев всегда сражался на передовой – где была наибольшая опасность Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Жители Донбасса всегда будут помнить подвиги командира «Пятнашки» Героя ДНР Олега Мамиева (позывной «Мамай»). Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- «Мамай» прибыл на помощь Донбассу из Северной Осетии. Он мог бы продолжать спокойно и счастливо жить у себя на родине, но борьба за правду и идеалы справедливости оказалась для него гораздо важнее, — отметил Пушилин.

Он добавил, что Мамиев всегда сражался на передовой – там, где была наибольшая опасность и где его помощь была важнее всего. Проявив себя, как отважный боец, талантливый стратег и авторитетный лидер, Олег возглавил одно из наиболее мощных и известных военных подразделений ДНР.

- Олег Мамиев не был уроженцем Донбасса, но он оставил неизгладимый след в истории нашего края. Его светлое имя и совершенные им подвиги мы будем помнить всегда, — добавил лидер Республики.

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