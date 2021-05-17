Жителям ДНР и ЛНР могут предоставить возможность цифрового голосования в Ростовской области на выборах в Госдуму

Более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР получили паспорт РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе рассматривают разные варианты голосования жителей республик Донбасса на выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября.

По его словам, обсуждается решение о возможности проголосовать и в цифровом формате, и непосредственно на избирательном участке.

Тем временем, председатель Комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский считает, что при очном голосовании в них примут участие максимум 10 процентов дончан и луганчан, имеющих паспорта РФ. Логично было бы открыть участки в республиках или значительно упростить для жителей ДНР и ЛНР регистрацию на сайте Госуслуг России.

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