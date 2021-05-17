Бывшего командира карательного батальона в Донбассе обвинили в обстреле оппозиционного украинского телеканала

Семенченко арестовали в марте нынешнего года. Фото: ФБ/Семен Семенченко

СБУ выдвинула обвинение бывшему командиру добробата «Донбасс» (запрещенная в РФ организация) Семену Семенченко в организации обстрела здания телеканала «112 Украина» в июле 2019 года.

В пресс-службе ведомства рассказали, что Семенченко вместе с сообщником сначала провели разведку местности возле здания. Также бывший комбат передал деньги на покупку автотранспорта и других средств для теракта.

Изначально планировалось взорвать автомобиль со взрывчаткой. Но позже решили обстрелять здание телеканала из противотанкового гранатомета.

Напомним, что житель Донецка Семен Семенченко в 2014 году возглавил добровольческий (читай – карательный) батальон, который вел бои против ополчения ДНР. А в последние годы Семенченко выполнял заказы украинского олигарха Игоря Коломойского.

Кстати, 2 февраля 2021 года украинские власти запретили эфирное вещание оппозиционным телеканалам NewsOne, ZIK и «112 Украина».

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