Какие вопросы будут обсуждать в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинская армия отказалась от контроля за прекращением огня и ежедневно ведет обстрелы республик. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Во вторник, 18 мая, состоятся переговоры рабочих групп по обсуждению политических, гуманитарных, экономических вопросов, а также вопросов в сфере безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе делегации ДНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

На 19 мая запланировано проведение пленарного заседания ТКГ. Стороны вернутся к обсуждению запуска работы координационного механизма по усилению режима прекращения огня. Также республики надеются получить от Украины письменное мнение о проекте Дорожной карты, который предложили ДНР и ЛНР.

А еще предпримут попытку разблокировать работу политической группы. Напомним, что украинская сторона заявила о непризнании республик, как стороны конфликта.

- Это нарушает Минские соглашения и создает угрозу срыва дальнейших попыток достижения практического результата по всем блокам вопросов урегулирования конфликта, - отметили в делегации ДНР.

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