Спасатели ЛНР окатили кота струей воды, чтобы снять его с дерева

Кота компактной струей воды сбили с веток на развернутое внизу полотно. Фото: МЧС ЛНР

Пожарные Свердловска применили необычный способ для спасения кота, который взобрался на дерево и не мог самостоятельно спуститься. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

На линию 101 Свердловска позвонили отдыхающие в парке жители. Они сообщили, что высоко на дереве сидит кот и отчаянно взывает к помощи. На улицу Артема был направлен дежурный караул ГПСЧ №7.

- Спасатели на трехколенной лестнице попытались добраться до кота, но он, испугавшись, поднялся выше. Тогда огнеборцы приняли нестандартное решение: развернули под деревом противопожарную кошму (полотно, которое накидывают на горящий предмет с целью перекрытия кислорода) и компактной струей воды сбили с веток на ткань, - поделились подробностями в МЧС.

Кот абсолютно не пострадал. Он дался в руки спасателям, а затем скрылся в парке.

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