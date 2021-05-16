Погода в Донецке: 17 мая температура воздуха поднимется до +24 градусов

В это время уже начинает зеленеть дуб, цвести вишня, яблони, груши, ранние сорта калины и шиповника Фото: Алина Ефименко

17 мая небо в Донецке будет ясным только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Осадков в этот день не предвидится. Зато будет по-летнему тепло.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +17 до +25 градусов тепла в середине дня. Поднимется ветер. Скорость воздушных потоков составит 9 – 13 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 – 740 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. Наши предки в этот день ждали сильного дождя, поскольку он приносил чистый и обильный урожай. Также в этот день начинает зеленеть дуб, цвести вишня, яблони, груши, ранние сорта калины и шиповника.

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