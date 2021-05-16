Армия Киева второй день подряд обстреливает район участка разведения сил

ВСУ открыли огонь по району участка разведения сил Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вторые сутки подряд вооруженные формирования Украины ведут огонь в районе участка разведения сил «Петровское – Богдановка». Об этом сообщило Представительство ДНР в оперативной сводке Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сегодня, 16 мая, в 18.26 с позиций противника в Старогнатовке было выпущено пять гранат из АГС. В 19.20 обстрел повторился. На этот раз стреляли боевики ВСУ с позиций в Богдановке. Всего было выпущено еще десять мин.

При этом украинская сторона в Совместном центре по-прежнему продолжает игнорировать предложения ДНР о возобновлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

Напомним, что участок разведения сил «Петровское – Богдановка» стал третьим районом, где прошло разведение сил и средств в 2016 году. Стороны конфликта договорились отвести технику от указанных населенных пунктов, чтобы избежать риска столкновений и обстрелов в дальнейшем.

На самом же деле активность украинской армии в районе Петровского продолжается. В 2019 году пришлось проводить повторный вывод воинских подразделений противника, а сегодня там зафиксировали нарушения режима прекращения огня.

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