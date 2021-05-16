Они могли умереть от жары или голода: Волонтер приюта ПИФ спасла от гибели слепых щенков

Щенки нашли временный приют в доме волонтера, которая их спасла. Фото: архив приюта «ПИФ»

На днях волонтер донецкого приюта для собак «ПИФ» спасла от гибели слепых щеночков. Кто-то их выбросил на проселочную дорогу, по которой редко когда ходят люди. Женщина случайно услышала их писк и поспешила на помощь.

— Под наметом из мешка двое щенков получили тепловой удар, одного срочно пришлось везти в клинику, у него огромная гематома под языком, похоже, что его очень сильно ударили. Повреждена челюсть, от боли ребенок постоянно плачет. Один щенок своего спасения не дождался, — пишут сотрудники «ПИФ» в социальных сетях.

Щенки нашли временный приют дома у волонтера, которая их нашла. Хвостики получают лечение. Тем временем сотрудники «ПИФ» собирают для них гуманитарную помощь. Нужны пеленки, питательные смеси, а чуть позже и вакцины.

Поддержать «ПИФ» в их благородном и тяжком труде также можно финансово переводом на один из реквизитов ниже:

Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

PayPal: vv_olga@mail.ru

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