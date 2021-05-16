В Донецке установят новое колесо обозрения

Новое колесо обозрения будет выше предыдущего [архивное фото КП]
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Донецке установят колесо обозрения взамен старого, которое демонтировали еще в марте прошлого года в парке имени Щербакова из-за поломки.
Новый аттракцион донецкому парку подарили жители Ямало-Ненецкого округа. Его на специализированном предприятии в Свердловской области. И теперь частями доставляют в Республику.
— Безусловно в этом году мы планируем установить колесо обозрения, но это все зависит от подрядчиков, обустройства фундамента, поэтому определенную точную дату не называю. Я знаю, что колесо уже изготовлено. Первая часть комплектующих колеса уже пришла, и уже наш транспорт выехал за остальными комплектующими, — рассказал ДАН мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Напомним, что старое колесо обозрения работало с 1982 года. Его высота составляла 27 метров. Новый аттракцион будет высотой почти с девятиэтажный дом, больше 28 метров. На нем расположится 18 кабинок, восемь из которых с подогревом, а еще одна – для людей с ограниченными возможностями.
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