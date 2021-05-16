На вершине Эльбруса установили флаг МВД ДНР

Богдан Палий покорил вершину Эльбруса на высоте 5 642 метра. Фото: МВД ДНР

Флаг министерства внутренних дел ДНР тем реет на самой высокой горной вершине России и Европы – горе Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что флаг на высоте 5 642 метра установил курсант Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР с факультета криминальной полиции Богдан Палий. Он принял участие в восхождении на вершину, а в завершении своей экспедиции установил и сделал фотографию с флагом ведомства.

Отметим, что это уже не первое экспедиция на Эльбрус, в которой участвовали жители Республики. Одними из первых была команда альпинистов из ДНР. В 2017 году они участвовали в массовом восхождении на вершину горы. В команде было 50 человек из разных стран – России, Белоруссии, Грузии и Японии.

Пару лет спустя дончане повторили нелегкий путь на вершину и развернули там флаг Донецкой Народной Республики.

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