В ДНР коронавирус диагностировали еще у 196 человек

На стационарном и амбулаторном лечении от COVID-19 в ДНР сейчас находятся 3792 пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки медики диагностировали коронавирус у 196 человек. Кроме того, двух пациентов сняли с учета с полным выздоровлением, 22 – скончались. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 15 мая проведено 343 исследования, из них выявлено 152 случая заболевания (44,3%) и у 44 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — По результатам проведенных 15 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 10 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 35 696 случаев заражения. Из них на стационарном и амбулаторном лечении сейчас находятся 3792 пациента, выписаны 29 247 человек, летальных случаев – 2657. Также выявлено 1592 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем в мире на утро 16 мая зафиксировано 163 164 246 подтвержденных заболевших COVID-19.

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