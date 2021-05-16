ВСУ трижды открывали огонь по населенным пунктам ЛНР за сутки

Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка Молодежное. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Боевики вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки три раза открывали огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрелы велись с позиций противника в населенных пунктах Катериновка и Золотое-4 в направлении района Золотого-5 и поселка Молодежное. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия. В общей сложности было сделано 70 выстрелов.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Пока ВСУ продолжают нарушать режим тишины в зоне ответственности ЛНР, Глава Республики Леонид Пасечник заявил о проведении комплексных тренировок органов управления и сил гражданской защиты республик Донбасса по реагированию на случай внешних угроз. Они пройдут с 17 по 22 мая.

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