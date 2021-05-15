С начала мая в ДНР погибли семь военнослужащих Республики и один мирный житель

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в ДНР

С начала мая в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республики погибли семь военнослужащих ДНР и один мирный житель. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

– В период с 1 по 14 мая, по уточнённым данным, в ДНР погибли семь военнослужащих республики. Также в результате обстрела со стороны ВФУ посёлка шахты «Трудовская» по адресу: Донецк, улица Томская 10, погиб мирный житель 1939 года рождения, – заявила она.

По данным омбудсмена в ДНР, с начала года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли четыре мирных жителя и 29 военнослужащих.

- С начала вооружённого конфликта в республике погибло 4 тысячи 994 человека, в том числе 91 ребенок, - говорится в сообщении Уполномоченного по правам человека в Республике.

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