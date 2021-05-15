Министр образования и науки ДНР рассказал, как удалось добиться проведения ЕГЭ в Республике

Михаил Кушаков дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году российский единый государственный экзамен выпускники школ смогут сдать на территории Донецкой Народной Республики. Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков в эксклюзивном интервью «КП» рассказал, как удалось добиться проведения ЕГЭ в ДНР.

- Мы шли к этому последовательно. Прежде всего, мы завоевывали авторитет у России своими действиями. Мы планомерно интегрировались в российское образовательное пространство. Шли шаг за шагом, чтобы РФ признала наши документы об образовании, - сказал он.

Ранее возможность сдавать ЕГЭ была в соседней Ростовской области. За это время единый госэкзамен сдали больше тысячи ребят.

- Мы показали, что наши дети в состоянии хорошо сдать ЕГЭ, - говорит Михаил Кушаков. - К тому же, у нас была статистика, мы ежегодно проводили опросы. И всегда получали большое количество детей, которые желали сдавать экзамен на территории Республики. С этими аргументами мы проводили переговоры с Россией. В итоге мы получили такое право.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецком ботаническом саду открылся сезон

Гулять теперь можно на час дольше - до 19.00 (подробности)