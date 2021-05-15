Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков: Этот год для нас был весьма сложным

Михаил Кушаков дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» подвел итоги года в школах и рассказал о нововведениях и планах.

- Этот год для нас был весьма сложным. Год испытаний. В таких условиях мы какое-то время работали, когда были боевые действия, переводили наши учебные заведения на дистанционное обучение, - говорит Михаил Кушаков. - В прошлом году, с марта, тоже были дистанционке, но теперь из-за ситуации с коронавирусом. Столкнулись с рядом трудностей. Прежде всего, для детей это был стресс. Родителям и преподавателям тоже пришлось нелегко, но мы справились с этим вызовом.

Форма дистанционного обучения не может заменить обычную форму обучения.

- Но в некоторых направлениях мы увидели ряд преимуществ, которые дает дистанционное обучение. Для нас это стало новинкой, - сказал Кушаков.

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