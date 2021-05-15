В ДНР заявили о нарушениях со стороны украинской армии

ВСУ продолжают обстреливать Республики Донбасса. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

– Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 35 единиц, - отметили в СЦКК.

Под обстрелы украинской армии попали: район «Вольво-центра» и село Спартак на донецком направлении, поселок Широкая Балка на горловском и села Новоласпа и Безыменное на мариупольском направлении.

- При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, гранотометы и стрелковое оружие, - говорят в СЦКК. - В 10.10 на позициях ВСУ в районе села Старогнатовка к северу от Мариуполя произошло два взрыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке результате утреннего украинского обстрела повреждено 4 дома

Об этом сообщили в СЦКК (подробности)