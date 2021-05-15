С 17 по 18 мая в ДНР пройдут сборы запасников

Глава ДНР подписал Указ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Находящиеся в запасе и приписанные к воинским частям жители Донецкой Народной Республики с 17 по 18 мая должны явиться на пункты предварительного сбора. Об этом говорится в опубликованном на сайте Главы ДНР Указе.

«С 17 по 18 мая обеспечить проведение контрольных оповещений с явкой граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), на пункты предварительного сбора граждан», - говорится в тексте документа.

Руководителям госорганов и органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности поручено сохранить рабочие места и оплату труда запасникам.

Кроме этого, отмечается, что ограничения, предусмотренные Указом «О режиме повышенной готовности» не распространяются на сборы запасников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков в большом интервью «Комсомолке»: о современной истории, воспитании детей и проведении ЕГЭ

Руководитель образовательного ведомства подвел итоги года в школах и рассказал о нововведениях и планах (подробности)