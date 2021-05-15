За сутки коронавирус в ДНР выявили у 324 жителей

Лечение продолжают 3620 пациентов (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 14 мая исследований коронавирус в ДНР выявили еще у 324 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 15 мая заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 35 500, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 29 245 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 2635 летальных случаев. Лечение продолжают 3620 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили у 22 жителей. За этот же период от Covid-19 вылечились 18 человек.

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