Коронавирус в ЛНР: За сутки заболели 22 человека, выздоровели - 18

Коронавирус в ЛНР диагностирован еще у 22 жителей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Коронавирус в ЛНР выявили еще у 22 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 10 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 4452, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 18 жителей.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3939 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
Зарегистрировано два летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 411 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
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