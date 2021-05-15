Коронавирус в ЛНР: За сутки заболели 22 человека, выздоровели - 18

Коронавирус в ЛНР диагностирован еще у 22 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 22 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 10 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 4452, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 18 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3939 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Зарегистрировано два летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 411 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

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