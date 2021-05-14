Погода в Донецке: 15 мая синоптики прогнозируют до +27 градусов тепла

На смену хмурому утру в столицу придет ясный и солнечный день Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Хмурое утро в столице Донецкой Народной Республики постепенно сменит ясный и солнечный день, но ближе к вечеру небо снова затянет облаками. И все же осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром температурный фон составит +14…+21 градусов тепла, днем воздух прогреется до рекордных +25…+27 градусов по Цельсию.

Ветер преимущественно южный, с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-745 миллиметров ртутного столба.

15 мая в народе отмечают день памяти князей Бориса и Глеба - сеятелей. В этот день начинают петь свои песни соловьи, поэтому его еще прозвали «соловьиным». Если птица поет заливисто, значит, весна пошла на убыль и приближается лето. Если же соловей запел на голых деревьях, то это грозит неурожаем плодов в садах.

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