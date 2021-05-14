По окраинам Горловки ВСУ выпустили 15 крупнокалиберных мин

Противник наращивает плотность обстрелов в Донбассе. Фото: штаб «ООС»
Сегодня вечером украинские войска накрыли минометным огнем поселок Широкая Балка, расположенный на западной окраине Горловки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
В представительстве уточнили, что всего с украинских позиций по населенному пункту были выпущены 15 мин. Калибр каждой из них составляет 120 миллиметров.
- Обстрел зафиксирован в 18.32 со стороны подконтрольного Украине поселка Новгородское, - рассказали наблюдатели.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли из минометов село Безыменное на юге Донецкой Народной Республики. В его направлении были выпущены шесть мин калибром 82 миллиметра.
А под поселком Пески, расположенном к северу от Донецка, под огнем ВСУ погиб защитник ДНР. Военнослужащий тушил пожар, устроенный противником в межпозиционной зоне.
Читайте также
Больше 20 боеприпасов: За сутки украинские войска обстреляли ДНР четыре раза
Под удар противника попал поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе столицы (подробнее)