Украинские войска обстреляли из минометов юг ДНР

Украинская сторона продолжает нарушать условия перемирия в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Киевские войска открыли минометный огонь по селу Безыменное на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 18.10 и велся со стороны подконтрольного украинским военным села Широкино. В направлении села Безыменное были выпущены шесть мин калибром 82 миллиметра, - уточнили наблюдатели.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю киевские войска обстреляли территорию ДНР 21 раз. В результате обстрелов погибли мирный житель и военнослужащий Республики, еще двое защитников получили ранения. Также были зафиксированы повреждения нескольких жилых домов на западе Донецка и в одном из поселков Горловки.

Наблюдатели продолжают фиксировать факты нарушения украинской стороной условий дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе.

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