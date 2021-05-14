В Донецке наградили ведущих спортсменов и тренеров ДНР

Глава Донецкой Народной Республики вручил награды победителям международных соревнований и их тренерам-преподавателям. Фото: denis-pushilin.ru

В Донецком училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки прошла церемония награждения ведущих спортсменов и тренеров ДНР. Награды им вручал Глава Республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба руководителя государства.

- Не секрет, что без здоровой нации невозможно сильное самодостаточное государство. Поэтому в нашей Республике мы делаем многое для популяризации и пропаганды спорта, здорового образа жизни. Наша молодежь, дети - даже с учетом того, что они тренируются в неравных условиях и имеют ограничения с выездами на соревнования - добиваются больших успехов на внешних площадках, поднимаются на серьезные пьедесталы, - отметил Денис Пушилин.

По его мнению, достичь подобных высот у спортсменов не вышло бы без опытного тренерского состава. Глава ДНР вручил нагрудный знак «Заслуженный работник спорта и физической культуры» Юрию Холоду - тренеру по волейболу Донецкой республиканской школы высшего спортивного мастерства. Кроме того, государственными наградами были отмечены еще порядка 60 спортсменов и тренеров.

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