Коронавирус в ЛНР: за сутки болезнь унесла жизнь двух жителей

В больницы продолжают поступать тяжелые больные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике были зарегистрированы еще 2 смерти от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Таким образом, с начала пандемии в Республике зарегистрированы 419 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, - отметили в ведомстве.

С учетом последних данных, за все время пандемии врачи подтвердили в ЛНР 4 430 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Продолжают лечение 90 пациентов, полностью выздоровели и были выписаны из больниц 3 921 человек.

Напомним, из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в Республике были отменены все культурно-массовые мероприятия на 9 мая, за исключением проведения военного парада в Луганске. Всем, кто решил посетить его, волонтеры бесплатно раздавали на улицах защитные маски. В общей сложности, таких средств раздали более 2 тысяч.

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