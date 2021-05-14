В ЛНР проходят выборы в Молодежный парламент

Выборы проходят демократически чисто: с избирательными комиссиями, опечатанными урнами, наблюдателями. Фото: ЛИЦ

Сегодня в Луганской Народной Республике проходят выборы депутатов в Молодежный парламент второго созыва. Весь процесс организован на высоком демократическом уровне. Об этом заявил побывавший на ряде избирательных участков в Луганске депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко.

- Важно, что все проходит демократически чисто: с избирательными комиссиями, опечатанными урнами, наблюдателями. Участковые избирательные комиссии очень ответственно подошли к организации выборов. Они построены по канонам настоящего, взрослого, грамотного избирательного процесса, - отметил он.

Наблюдатель также подметил хорошее настроение у самих избирателей.

- У нас очень достойные кандидаты, очень грамотные члены участковых избиркомов, очень активные избиратели! - считает Криеренко.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15.00 на избирательных участках в ЛНР уже успели проголосовать 32 453 человека.

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