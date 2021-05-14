Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Конституции

Конституция ДНР была принята 14 мая 2014 года - спустя три дня после того, как состоялся референдум о самоопределении Донбасса. Фото: dnr-online.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной принятия Конституции, которая является ровесницей Республики.

- 7 лет назад произошло одно из важных событий - была принята Конституция Донецкой Народной Республики. Это состоялось сразу же после того, как жители бывшей Донецкой области на референдуме подавляющим большинством голосов поддержали суверенитет нашего государства, - написал он в своем телеграм-канале.

По мнению лидера ДНР, в Основном законе были воплощены те устремления и цели, с которыми люди Донбасса вышли на площади своих городов, выступая против посягательств враждебного им киевского режима.

- Фундамент нашей Конституции - это интересы граждан, как главная ценность страны, - подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, Конституция ДНР была принята 14 мая 2014 года - спустя три дня после того, как состоялся референдум о самоопределении Донбасса.

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