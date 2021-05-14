Коронавирус в ДНР: в больницы госпитализировали 98 человек с пневмонией

Врачи обновили данные статистики заболеваемости ковидом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в лечебные учреждения Донецкой Народной Республики обратились 134 пациента, заболевших пневмонией. Из них врачи госпитализировали 98 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

В ведомстве проинформировали также о том, что за 13 мая были проведены 723 новых лабораторных исследования.

- Из них медики выявили 259 случаев заболевания и у 153 пациентов диагноз «COVID-19» они установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в Минздраве.

Таким образом, за время пандемии в Республике были зарегистрированы и подтверждены 35 176 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Продолжают лечение 4 325 пациентов, пошли на поправку и были сняты с учета 28 236 человек, а для 2 615 жителей ДНР болезнь окончилась смертельным исходом.

Благодаря экспресс-тестированию врачи продолжают выявлять тех, кто переболел COVID-19 раньше. За минувшие сутки были обнаружены 23 таких пациента.

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