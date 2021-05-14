В Донецке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома

Повреждения были зафиксированы сразу по трем адресам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

От обстрелов ВСУ пострадали жилые дома в Донецке. Повреждения были зафиксированы сразу по трем адресам в западной части столицы. Все - от попадания взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

- В поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка 13 мая вследствие попадания взрывоопасных предметов по улице Ингулецкая, 7 и 10 были повреждены кровли дома и летней кухни, а также забор по улице Полбина, 11, - рассказали в спасательной службе.

Тем временем разъяснения дали в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Там сообщили, что накануне вечером украинские войска обстреляли поселок шахты «Трудовская» из зенитной установки. Противник произвел по населенному пункту ДНР четыре выстрела. Огонь велся со стороны подконтрольной украинским силовикам Марьинки.

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