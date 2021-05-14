Больше 20 боеприпасов: За сутки украинские войска обстреляли ДНР четыре раза

За сутки вооруженные формирования Украины открывали огонь по ДНР четыре раза. Фото: штаб «ООС»

Вчера вечером подразделения киевской армии обстреляли территорию ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За сутки вооруженные формирования Украины открывали огонь по Донецкой Народной Республике четыре раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 22 единицы, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что под удар противника попали окрестности села Веселое и поселка шахты «Трудовская» в Донецке, села Васильевка вблизи Ясиноватой, а также села Дзержинское на юге ДНР. Противник применил 120-миллиметровые минометы, гранатометы различных видов, зенитные установки и стрелковое оружие.

По данным представителей Республики, украинская сторона вновь проигнорировала все запросы Донецка на установление режима тишины в Донбассе.

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