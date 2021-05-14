Медики ДНР удостоены благодарности от Российской ассоциации медсестер

В Донецке наградили младших медицинских специалистов. Фото: Минздрав ДНР

Почти 70 медработников в Донецке получили награды по случаю празднования Международного дня медицинской сестры. Мероприятие состоялось при участии исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Александра Оприщенко. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.

- Наградами в этом году отметили 61 медработника. Одному из них был вручен нагрудный знак «Отличник здравоохранения», еще 60 человек получили ведомственные награды, - рассказали в министерстве.

Отмечается, что 9 медсестер, работающих в госпитальных базах с пациентами с COVID-19, были удостоены благодарности от президента Российской ассоциации медицинских сестер Валентины Саркисовой.

Кроме того, в ходе мероприятия медработникам ДНР вручили 107 индивидуальных членских билетов этой организации, а также подвели итоги конкурса видеосюжетов, организованного среди младших медицинских специалистов.

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